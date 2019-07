Cadastro Banco alerta que cadastro será atualizado pelo mês de aniversário Recadastramento deve ser feito na agência do Paço Municipal

O Banco Bradesco informou nesta quinta-feira (18), que o cadastramento dos clientes correntistas que são servidores municipais seguirá um calendário alinhado ao mês de aniversário.

Conforme informado pela assessoria de comunicação, o formato adotado tem objetivo de atender a todos com comodidade e segurança. Foi confirmado ainda, que a Agência CEAP, localizada no prédio do Paço Municipal foi estruturada especialmente para atender o público.

Por esse motivo, a atualização cadastral deve ser feita preferencialmente no endereço da Avenida Afonso Pena, mas, poderá ser realizado em outras agências do Bradesco, em Campo Grande.

NECESSÁRIO

O processo de recadastramento faz parte do decreto número 13.930 de 15.07.2019 da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS).

Para efetivar a atualização é preciso estar com a seguinte documentação em mãos: RG ou CNH ou CTPS + CPF + Comprovante de Residência e formulário previamente preenchido emitido no portal do Servidor da Prefeitura.

Na tarde de quarta-feira (17), vários servidores municipais foram até a CEAP para realizar o cadastramento, situação que causou tumulto e reclamações.

A informação publicada no portal da Prefeitura informava que todos servidores deveriam comparecer no local, inclusive quem optou pela portabilidade para outras instituições bancárias.

Apesar de constar no texto que deveriam ir nesta semana - pessoas nascidas em janeiro e fevereiro - houve uma lotação na agência, resultando em muita insatisfação e reclamação dos servidores públicos.

Confira cronograma:





*Com informações da Ascom Bradesco