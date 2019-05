Procon Estadual Banco do Brasil é autuado por irreguladidades pelo Procon Estadual Entre as irreguladidades, inexistência de placas no local que identifiquem atendimento prioritário

Uma agência do Bando do Brasil em Ivinhema, município distante a 286 quilômetros de Campo Grande, foi autuada por equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor - Procon/MS, em parceria com o Procon Municipal da cidade.

Após fiscalização, foram detectadas várias irregularidades como demora excessiva no atendimento, mesmo em dias normais, inexistência de placas no local que identifiquem atendimento prioritário para idosos, gestantes, mães com crianças no colo, portadores de necessidades especiais ou autismo.

Além disto, a agência não disponibiliza em local visível e de fácil acesso exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A fiscalização foi realizada após diversas denúncias de consumidores.

Foi expedido auto de infração e recomendação para que sejam implantadas melhorias no local. O Certificado de Vistoria fornecido pelo Corpo de Bombeiros também estava vencido.

(Com informações assessoria)