Autuado Banco é autuado por deixar clientes esperando mais de 1h por atendimento Além da demora para o atendimento, outras irregularidades também foram encontradas na agência do Bradesco da Rua Cândido Mariano

Uma das agências do banco Bradesco, localizada na Rua Cândido Mariano, na região central de Campo Grande, foi autuada pelo Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) por deixar clientes esperando mais de uma hora por atendimento, além de outras irregularidades.

Segundo o órgão, uma equipe de fiscalização esteve no banco e constatou uma demora de até uma hora e 10 minutos para atendimento em caso de abertura de contas, sendo que o tempo previsto por lei é de até 15 minutos em dias normais, 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e recebimento de tributos e de no máximo 25 minutos em vésperas de feriados prolongados.

O banco também não possui distribuição de senha para atendimento prioritário nas mesas para gestantes, mulheres com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais ou autismo.

Ainda segundo o órgão, a agência não possui em local de fácil acesso a cópia do Código de Defesa do Consumidor e, nem mesmo, expõe de forma visível o número 151 para o cliente ter acesso ao Procon se necessitar fazer alguma reclamação ou denúncia.

O Campo Grande News entrou em contato com a empresa que, por meio de nota, informou que o banco cumpre as normas aplicáveis às suas atividades e adotará as providências necessárias para esse caso em específico.