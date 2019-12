CALENDÁRIO Bancos abrem normalmente nos últimos 4 dias úteis do ano No dia 31 de dezembro nenhuma agência deve abrir

Correntistas utilizam terminais de autoatendimento em agência da Capital Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Bancos voltam a funcionar normalmente hoje (26). Essa quinta-feira é o início dos últimos 4 dias úteis do ano para operações bancárias, que se encerrarão no dia 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro nenhuma agência deve abrir. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Durante esse período de feriados, sejam eles municipais, estaduais ou federais, as agências não funcionam. A Febraban orienta que a população utilize os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

As contas de talão, carnês e boletos que vencem durante o feriado poderão ser quitadas normalmente no próximo dia útil, e, conforme a federação, não haverá acréscimos de juros ao cidadão.