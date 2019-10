Polícia Bandido contrata guincho para furtar carro estacionado na Brilhante Autor já tinha passagens no estado de São Paulo

Foi preso neste domingo (20) em Campo Grande, um homem de 53 anos após ele contratar um guincho para furtar um veículo Renault, que estava estacionado na rua Brilhante. O ladrão que já tem passagens pelo estado paulista passa por audiência de custódia, nesta terça-feira (22).

A prisão aconteceu por voltas das 22 horas de domingo (20) depois do dono do carro registrar um boletim de ocorrência pelo furto de seu veículo, que estava estacionado na rua Brilhante. Populares teriam avisado a vítima que um guincho teria ido até o local e levado o Renault.

Em rondas na região do bairro Guanandi, a polícia de posse das características do guincho e do carro roubado encontraram o veículo em frente a uma casa. O dono do guincho disse que havia sido contratado por um vendedor de ovos pelo WhatsApp para buscar o Renault.

O homem foi preso e o carro devolvido a vítima. O ladrão passa por audiência de custódia nesta terça (22), e apesar de ter sido arbitrada fiança no valor de R$ 2 mil, ele deve permanecer preso já que tinha um mandado de prisão em aberto do estado paulista.