Polícia Bandidos dão marcha ré e arrombam loja de presentes no Aero Rancho Destruíram a grade e a porta de vidro da loja

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Durante a madrugada desta quarta-feira (30), bandidos arrombaram uma loja de presentes, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, usando um veículo Fiat Uno, com placas de Água Clara, para quebrarem a porta de vidro do estabelecimento comercial.

Policiais militares estavam a caminho do atendimento de uma ocorrência quando se depararam com o Fiat Uno, abandonado na rua por volta da 1 horas da madrugada desta quarta (30). A loja que os ladrões arrombaram na rua Engenheiro Luthero Lopes teve a grade de proteção destruída, assim como, a porta de vidro quebrada.

Os bandidos deram marcha ré no carro para arrombar a loja. Câmeras de segurança que ficam em comércios ao lado podem ter gravado a ação dos ladrões, que não foram encontrados. Não há informações dos objetos levados pelos autores.