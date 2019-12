Polícia Bandidos explodem banco em Pilares e trocam tiros com PMs

Agência ficou bastante danificada Foto: Reprodução/Internet

Rio - Bandidos armados explodiram, na madrugada desta quinta-feira, a agência do Bradesco que fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 7.287, em Pilares, na Zona Norte do Rio. Os criminosos chegaram ao local pouco antes das 3h, em pelo menos seis carros.

A Polícia Militar foi chamada e chegou ao local ainda durante a ação dos bandidos. Houve confronto, com uma intensa troca de tiros

Os criminosos conseguiram fugir em direção ao Morro do Urubu, ainda em Pilares. Até o momento não há informações se eles conseguiram levar algum valor.