Furto Bandidos tentam furtar casa e criança acaba ferida em fuga Familiares acreditaram que se tratava de tentativa de sequestro

Uma criança acabou ferida durante a fuga de dois bandidos na tarde desta terça-feira (22) no bairro Universitário, em Campo Grande. Eles tentavam furtar uma casa no bairro e como havia duas crianças brincando no local, familiares acreditavam que se tratava de uma tentativa de sequestro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal Midiamax, os dois homens suspeitos do crime estavam em um carro de cor prata, quando tentaram invadir uma residência, acreditando que não teria morador no local. Eles forçaram o portão, mas foram surpreendidos por uma movimentação.

Os bandidos correram e na fuga um deles acabou esbarrando em uma criança de sete anos de idade, que chegou a ficar com escoriações pelo corpo.

Após a fuga e movimentação no local, familiares acreditavam que se tratava de uma tentativa de sequestro das crianças de 6 e 7 anos que brincavam na varanda da casa. No entanto, testemunhas contaram à polícia que não viram os autores tentando levar as crianças e sim, tentando fugir do local.

Os suspeitos fugiram em um carro cor prata, mas vizinhos não conseguiram identificar as características dos bandidos. A equipe da Polícia Militar faz rondas para localizá-los.