Ameaças de massacre Banheiro de escola é pichado com ameaças de massacre em Campo Grande As mensagens fazem alusão ao seriado norte-americano American Horror Story

O banheiro masculino da escola municipal Imaculada Conceição, localizada no Jardim Batistão, em Campo Grande, apareceu cheio de pichações com ameaças de suposto massacre marcado para esta quarta-feira (18).

As mensagens fazem alusão ao seriado norte-americano American Horror Story, que reconta um atentado a uma escola na primeira temporada, e narra histórias de terror no decorrer do tempo.

O autor das pichações ainda não foi identificado, mas as mensagens deixaram pais e responsáveis em alerta. Apesar disso, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) relata que a rotina se mantém inalterada no colégio.

“Todas as medidas estão sendo tomadas conforme as políticas educacionais da Reme e o regimento interno da unidade. A direção acionou a Guarda Municipal no período da manhã, que aconselhou a registrar Boletim de Ocorrência, o que prontamente foi feito pela direção”, diz a Secretaria.

“A Guarda também permaneceu na escola orientando os pais e não foi observado qualquer tipo de ação por parte dos alunos que indicasse uma atitude ameaçadora. A Polícia Civil também esteve na unidade e, até o momento foi observado apenas que os desenhos indicam a data de estreia de uma das temporadas do referido seriado americano, no entanto, as fotos ainda serão analisadas pela polícia”, complementa.

A direção da escola não recebeu qualquer tipo de orientação da polícia para suspender as aulas da unidade, por isso a rotina segue normalmente e os pais estão sendo esclarecidos sobre o ocorrido, conforme orientações da Semed e da própria polícia.