Santa Rita do Rio Pardo Banhista desaparece após mergulhar em represa e Corpo de Bombeiros faz buscas Uma testemunha teria visto a vítima se afundando; local tem cinco metros de profundidade

Equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas, nesta segunda-feira (21), para encontrar Wellington Elias da Silva, 34 anos, que teria entrado nas águas de uma represa em Santa Rita do Rio Pardo, distante a 267 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu, ele entrou em uma represa para nadar, porém ao tentar retornar para as margens, não teria conseguido. Momento em foi visto por uma testemunha afundando.

O afogamento aconteceu no final da tarde deste domingo (20), e por conta do horário, não foi possível aos mergulhadores iniciarem as buscas. O local em que a vítima desapareceu tem cerca de 5 metros de profundidade.