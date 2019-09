Depósito Barracão que armazenava cereais vira depósito de maconha em MS Polícia apreendeu 1,6 tonelada de maconha no estabelecimento localizado em Ponta Porã; ninguém foi preso

Um barracão de cereais desativado em Ponta Porã está sendo usado por traficantes como depósito de drogas. A informação foi divulgada, na tarde desta terça-feira (17), pelo delegado Hoffman D'Avila após a apreensão de 1,6 tonelada de maconha no local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, mas as investigações sobre o caso continuam.

Em coletiva de imprensa, Hoffman explicou que esta apreensão faz parte “Operação Tolerância Zero” cujo objetivo é combater tanto o tráfico “doméstico”, ou seja, de pequenas quantidades, quanto este de toneladas. As ações devem ocorrer durante toda a semana.

A apreensão de drogas no barracão de Ponta Porã é resultado de uma denúncia anônima e foi feita com auxílio de policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) do município. “A denúncia apontava que esse local só funcionava depósito de maconha”, comentou Hoffman.

Os policiais montaram campana nas proximidades do barracão para ver se havia alguma movimentação. Como ninguém entrou ou saiu, os agentes invadiram o local onde encontraram quase duas toneladas de maconha.

Para a polícia, essa droga saiu do Paraguai e seria enviada para outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A maconha apreendida será incinerada em Ponta Porã.