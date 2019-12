São Paulo Barraco pega fogo e duas crianças morrem em São Paulo Uma vela usada para iluminar o barraco teria causado o incêndio

Duas crianças, de 2 e 4 anos, morreram na madrugada desta terça-feira (3), após um incêndio destruir um barraco, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio. No local, os militares encontraram a casa em chamas e os pais das crianças contando que os filhos estavam lá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou as crianças do interior do cômodo, já sem vida, publicou o G1. Já o casal sofreu ferimentos e foi socorrido no Hospital das Clínicas.

Segundo eles, no local havia uma vela, usada para iluminar o cômodo, próxima a um galão de álcool, usado para cozinhar, ainda segundo o site.

A autoridade policial esteve no local e autuou o casal em flagrante. O caso foi registrado pelo 27º DP, que solicitou perícia no local.