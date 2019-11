Lote Urbanizado Bases do Lote Urbanizado serão construídas em Deodápolis

Famílias de Deodápolis serão beneficiadas com a construção de 30 bases do Projeto Lote Urbanizado, no Conjunto Habitacional João Paulo II, em Deodápolis. O Extrato de contrato foi divulgado hoje (20.11), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O valor do empreendimento será de R$ 272.262,32 e o prazo para execução da obra será de 180 dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Início de Serviço.

Na primeira etapa do projeto, o Estado edifica a bases da casa, com 42, 56 m², projetada para a construção de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Na segunda etapa, a família selecionada é responsável pela construção de sua moradia com assistência técnica do Município.

O prazo para a conclusão do imóvel é de até 24 meses e somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.

Para participar, o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.