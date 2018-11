“Bass Rock” “Bass Rock” reúne contrabaixistas nesta terça à noite

No ano de 2016 em uma conversa no Bar Motorcycles Pub, os amigos João Brandes, Alexandre Artiolli e Rafael Lopes (Minhoca) tiveram a ideia de reunir seus colegas de instrumento -contrabaixo - em uma só noite, nascendo então o “Bass Rock Festival”. A ideia inicial foi reunir os entusiastas e músicos afim de cada um apresentar suas influências, destacar a importância do instrumento para a música em geral e trocar conhecimentos.

Nesta terça-feira (20), eles partem para a promoção da terceira edição do evento, com a participação dos seguintes nomes: Marcelo Rezende (Bêbados Habilidosos); João Brandes (Barata Tonta - na foto); Neylor Dutra (Stone Crow); Marcelo Armôa (Midnight Purple); Felipe Freitas (Moscas de Bar); André França (Nomads) e Luiz Cordeiro (Stoneblue).

O palco do Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1.185, é quem recebe os profissionais do contrabaixo, a partir das 21h, com entrada gratuita.

A primeira edição do festival foi realizada em maio de 2016, reunindo alguns nomes de peso e expoentes do rock regional, como Marcos Yallouz (O Bando do Velho Jack); Alexandre Artioli (Substelar); Rafael “Minhoca” (Tio Zé) e Icaro Maranhão da banda (Alter Ego).

Já em setembro de 2016 contou com a presença “grave” dos baixistas Rodrigo Faleiros (Jennifer Magnética) e Rafael Barros (On The Road).

Além dos destaques do contrabaixo, os eventos já contaram com outros grandes nomes da música regional, sendo que participaram do evento o baterista João Bosco (O Bando do Velho Jack), o guitarrista Fábio Brum, Alex “Fralda” Cavalheri (O Bando do Velho Jack), o guitarrista Marcelo Chaves (Barata Tonta) e o vocalista Marcos Ayala (Tio Zé).