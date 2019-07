Inscrições Batalha de Bandas abre inscrições para a 6ª edição Inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto e as selecionadas serão divulgadas no dia 15 de agosto

O tradicional festival da Batalha de Bandas abre suas inscrições para encontrar as mais talentosas bandas autorais de Mato Grosso do Sul para valorizar a musica regional na 6ª edição. As inscrições podem ser feitas até dia 05 de agosto. A banda vencedora ganhará a gravação de um pocket DVD com 4 músicas, um ensaio fotográfico, 10 camisetas da banda e consultoria de carreira, além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

Em 2018, foram mais de 35 bandas inscritas, 10 selecionadas para a final e a vencedora da noite foi a banda Arisen, de Corumbá, em segundo lugar a banda Burning Universe e em terceiro lugar a banda 74, o troféu Plock Arantes, de banda mais votada pelo público, ficou com a Quarto Minguante.

Após cinco anos de festival, mais de 100 bandas se inscreveram, isso mostra o potencial musical de MS, segundo Caio Dutra, um dos organizadores “O Batalha de Bandas é o único festival voltado exclusivamente para bandas autorais, que concede ao vencedor a oportunidade de ter material próprio para o ingresso no mercado musical, o MS produz uma riqueza cultural sem tamanho e o nosso objetivo é mostrar isso pro mundo”.

Para se inscrever a banda precisa ter músicas próprias, escolher uma e submeter a comissão de seleção, não precisa ser uma música gravada profissionalmente, vale de tudo desde gravação de show ou ensaio. As 10 bandas selecionadas subirão ao palco da batalha final, que será realizada no dia 21 de setembro, no Blues Bar.

Outro fator importante nesses anos de festival foram os parceiros, para Ana Ostapenko “nossos parceiros sempre foram essenciais, pois não temos verba para realização do Batalha, é tudo feito com união e parceria, desde a cedência do local do festival até os prêmios, nós só temos a agradecer aos que nos acompanham por todos esses anos”. Quem deseja ser um parceiro do festival é só entrar em contato com os organizadores.

Para inscrever a sua banda é só clicar no link e preencher o formulário: http://bit.ly/batalhadebandas2019 e o resultado, com as bandas selecionadas será divulgado no dia 15 de agosto, na Fanpage do evento no Facebook.