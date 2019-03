Bate-papo Design promove troca de experiÃªncias entre acadÃªmicos e egresso do curso

UCDB Bate-papo Design promove troca de experiências entre acadêmicos e egresso do curso

Acadêmicos do 5° semestre do curso de Design da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram do “Bate-papo Design” — atividade que integra a disciplina “Direção de Arte”, ministrada pelo docente Gabriel Ferraciolli Soares. Na última sexta-feira (15), no anfiteatro do bloco M, o evento proporcionou um encontro entre os alunos e Paul John, profissional egresso do curso.

Paul atua com direção de arte em agências publicitárias de Campo Grande e, na data, pode compartilhar a experiência adquirida com os acadêmicos. Durante o bate-papo, o palestrante expôs o dia-a-dia da profissão e o cenário atual do mercado de trabalho, além de falar sobre os campos de atuação no design e ressaltar alguns requisitos que os acadêmicos devem preencher para trabalharem na área.

Segundo o professor Gabriel, o objetivo do evento é fazer com que os alunos tenham contato com a realidade mercadológica ainda na graduação. “É uma forma de eles conhecerem um profissional remanescente, alguém que saiu da UCDB. Além disso, é importante os acadêmicos saberem o que o mercado de trabalho exige de um profissional de criação”, esclareceu o docente.

De acordo com a coordenadora do curso de Design, Me. Maria Helena Benites, encontros como esses são de suma importância para os alunos. “A proposta foi possibilitar aos acadêmicos, uma visibilidade maior de áreas que eles podem atuar enquanto designers. A vivência e experiência que um profissional de direção de arte pode trazer a eles é muito rica, já que nesses momentos de interação os estudantes acabam desmistificando algum receio que poderiam ter sobre a área de atuação do designer”, relatou Maria Helena.