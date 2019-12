Acidente Batida de carros em cruzamento perigoso deixa dois feridos no Pedrossian Com o impacto, o Uno ficou destruído

Mecânico de 29 anos ficou ferido e precisou ser encaminhado para Santa Casa de Campo Grande, após acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (11), na Avenida Redentor, no cruzamento com a Rua Lagoa Rica, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

A vítima estava em um Fiat Uno quando foi atingida por um Ford Fiesta. Outras três pessoas, incluindo uma criança de 1 ano, estavam no veículo e não tiveram ferimentos.

Com o impacto, o Uno ficou destruído. A mulher do mecânico, de 20 anos, contou que o motorista do Fiesta entrou com tudo na via e tentou fazer uma conversão proibida.

De acordo com informações da tenente Janaine Penteado, do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, todas as vítimas estavam fora do veículo. O motorista do Fiesta, um idoso de 71 anos, foi levado para um hospital particular.

Acidentes rotineiros

A dona de casa Laura Ortiz, de 25 anos, mora no bairro há quatro anos. Segundo ela, em um ano são mais de 10 acidentes gravíssimos no local.

Ela conta que as pessoas não respeitam e o fluxo de veículo é grande. A moradora diz que duas vizinhas, que estavam de motocicleta, morreram no local há quase 1 ano.