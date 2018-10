AACC/MS Bazar de cama, mesa e banho da AACC/MS acontece na próxima semana na Capital Itens serão vendidos com até 50% de desconto

A AACC/MS vai realizar um bazar de cama, mesa e banho com produtos da Mmartan, nos dias 8 e 9 de setembro, das 8 às 18h, sem intervalo para almoço, na sede da AACC/MS, em Campo Grande. Nesta sexta edição do evento, os itens serão vendidos com até 50% de desconto e parte da renda obtida com as vendas será revertida para a instituição.

O Bazar Solidário Mmartan foi criado em 2011 e acontece em diversas cidades do país, sempre em parceria com uma instituição que cuide de crianças com câncer ou deficientes.

A sede da AACC está localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3475, em Campo Grande. Para outras informações ligue 67 - 3322-8000.