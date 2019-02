Embriagado Bêbado, motorista bate veículo em poste de iluminação e muro de residência em MS Foram encontradas latas de cervejas vazias, após checagem a documentação, os militares constataram um mandado de prisão contra ele

Embriagado, um motorista de 31 anos perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública e o muro de uma residência em Corumbá, distante a 426 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (10).

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegar ao local, homem já estava fora do veículo com ferimentos leves. Durante a abordagem, os policiais encontraram latas de cervejas vazias no assoalho do veículo.

Segundo o motorista, mais cinco pessoas estavam no veículo e fugiram após a batida. Ele confessou que tentou fazer uma ultrapassagem, quando bateu em outro veículo, colidiu com o poste e atingiu o muro da residência.

Após chegar a documentação do condutor, os militares constataram que havia um mandado de prisão expedido contra ele, que acabou encaminhado para delegacia.