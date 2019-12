Dentro de avião Bebê antecipa chegada ao mundo e nasce dentro de avião A aeronave seguia para o Santiago, no Chile

Um bebê adiantou a chegada ao mundo e nasceu dentro de um avião que tinha o Chile como destino. O caso aconteceu na noite de ontem (8) e o piloto pousou em Porto Alegre para que mãe e filho pudessem ser atendidos.

Os pais da criança são chilenos e a mulher estava de oito meses de gestação, passando férias no Brasil. O avião vinha do Rio de Janeiro, com uma escala em São Paulo. Com o pouso de emergência em Porto Alegre, os dois foram levados para o hospital.

De acordo com o G1, o pai disse que a esposa começou a ter contrações. "Começou a se sentir mal, o intervalo das contrações começou a ser de 30 minutos, 25 minutos, aí foi passando, até que [o intervalo era] de três minutos entre as contrações".

Os responsáveis pelo voo começaram a procurar pessoas da área da saúde dentro da aeronave e encontraram uma enfermeira e dois paramédicos, que auxiliaram no nascimento.