UTI pediátrica Bebê arremessado em acidente na Lúdio Coelho recebe alta de UTI pediátrica Bebê teve ótima recuperação, diz hospital

Valentinho Martins de um ano e oito meses de idade, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Cassems em Campo Grande. O bebê ficou ferido após grave acidente da tarde de sexta-feira, dia 28 de junho, na avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na Capital. O pai dele, que conduzia o veículo, também ficou ferido e recebe atendimento na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com as informações da assessoria da Cassems, o estado de saúde da criança é estável. O hospital informou que Valentinho teve uma ótima recuperação nas últimas 48 horas e aguardará alta médica definitiva na internação pediátrica.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, quando o pai de Valentinho conduzia um Volkswagen Up. Ele teria perdido o controle da direção e, para não bater em um poste, desviou e atingiu o muro de um comércio. A criança não estava usando cadeirinha, foi arremessada para fora do carro contra o muro.

A criança foi encaminhada para a Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros e o pai recebeu primeiros atendimentos no local, depois também foi levado para unidade de saúde. O motor do carro chegou a sair com o impacto da batida. A frente do veículo também ficou destruída.