Índia Bebê cai nos trilhos e sobrevive após trem passar por estação Criança ficou encurralada no vão entre os trilhos e não sofreu nenhum ferimento

Uma bebê de um ano caiu nos trilhos do trem na estação de Mathura, na linha que leva passageiros de Agra a Nova Dehli, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. E algo inesperado aconteceu: nada.

Um vídeo do momento em que o trem passa em cima da criança viralizou na internet. É possível notar que as pessoas que acompanham a cena desesperadora gritam muito. A criança ficou encurralada no vão entre os trilhos e não sofreu nenhum ferimento. Logo depois que o trem passou, dois homens pularam sobre os trilhos para resgatar a menina que chorava.

Segundo testemunhas informaram à imprensa indiana, o pai da criança tinha sido assaltado e tentou se defender, enquanto isso a mãe foi empurrada para fora do trem, perdeu o equilíbrio e a bebê caiu.

Oficiais da administradora das ferrovias ressaltam que a sobrevivência da garota foi um caso de sorte e as pessoas precisam tomar cuidado nos trens superlotados. O governo indiano prometeu US$ 137 bilhões (cerca de R$ 522 bilhões) nos próximos cinco anos para modernizar a rede ferroviária.