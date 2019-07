NACIONAL Bebê dá entrada em hospital com suspeita de ter ingerido cocaína Pai foi embora do hospital levando a criança sem fazer exames

Foto: © Divulgação / Renato Araújo - GDF

Um bebê de 1 ano deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, com suspeita de ter ingerido cocaína. A Secretaria de Estado de Saúde da Bahia informou que o pai da criança levou o filho à unidade médica e relatou o ocorrido. O bebê teria encontrado a cocaína em um espaço de lazer do condomínio de luxo Parque Tropical, no bairro Pituaçu.

No entanto, segundo informações do jornal 'Extra', antes que pudesse ser feito exames e o tratamento adequado para cuidar do bebê, o pai foi embora do hospital levando a criança.

A Polícia Civil informou que ainda não houve registro do acontecido e a família não procurou a corporação. Já a Secretaria de Saúde informou que a direção do Hospital Geral Roberto Santos ainda está avaliando se vai informar oficialmente a polícia sobre o caso.

Procurada, a administração do condomínio onde a criança teria encontrado a droga informou para a publicação que ainda não vai se posicionar sobre o ocorrido.