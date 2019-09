Banheira Bebê morre afogado após cair em banheira dentro de casa De acordo com testemunhas, a criança estava brincando quando caiu no vasilhame com água

Por: G1/MG 04/09/2019 às 14:50 Comentar Compartilhar

Um bebê de um ano morreu, nesta terça-feira (3), em Belo Horizonte, Minas Gerais, após cair em uma banheira com água. O acidente aconteceu dentro de um apartamento no bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a criança. Mas o bebê não resistiu. De acordo com testemunhas, a criança estava brincando quando caiu no vasilhame com água.