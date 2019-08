Recém nascido Bebê recém nascido é encontrado abandonado em matagal

Um bebê foi encontrado por populares no bairro Boaviaginha, na Rua Nsª Srª de Nazaré, em Boa Viagem, nesta manhã de quinta-feira (08). A criança, um recém nascido ainda com o cordão umbilical, estava desnutrida, coberta de formigas, picadas de insetos e queimaduras do sol, foi levada ao hospital municipal e segundo a equipe médica o bebê passou dois dias no mato, e que o estado de saúde é estável.

A mãe foi identificada pela polícia; trata-se de Elisângela, de 25 anos, a mesma tem mais dois filhos, e disse a nossa reportagem que não sabia que estava grávida.

Elizângela demonstrou frieza ao falar sobre o assunto; ela conta que sentiu uma dor nas costas e foi surpreendida com o nascimento da criança, e disse pensar que o bebê estava morto pois não chorou ao nascer, disse ainda, que o abandonou por ter medo da reação da família.

Elizângela foi encaminhada para prestar depoimento na Delegacia. A criança está a sob proteção da justiça.