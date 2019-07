SAÚDE Beber vinho pode matar células de câncer, revela novo estudo Estudo concluiu que um poderoso composto encontrado no vinho é capaz de matar células do câncer de pulmão

Uma pesquisa sobre câncer apontou que o resveratrol, presente nas uvas, reduziu o número de células cancerígenas pela metade em testes científicos realizados em ratos. As cobaias haviam sido expostas a um químico, existente no cigarro.

Alguns dos roedores desenvolveram câncer de pulmão e receberam o resveratrol por 26 semanas. No segundo grupo havia ratos que não tinham desenvolvido a doença, mas que também receberam o composto. No terceiro grupo estavam outros animais doentes, que não receberam tratamento.

CÂNCER DE PULMÃO E REVESRATROL

O composto apenas alcança o pulmão quando inalado – e como tal os ratos os receberam via nasal. Os resultados da pesquisa, publicada no periódico Scientific Reports, mostraram que o resveratrol reduziu o número de células com o tumor em 45% nos ratos doentes. Esses animais também tinham alguns tumores que diminuíram em tamanho após a terapia.

Nos ratos que estavam sem a doença no início do estudo, 37% desenvolveram o câncer durante a experiência. “O resveratrol pode, sim, ter um papel de prevenção contra o câncer de pulmão”, disse o autor da pesquisa, o professor Muriel Cuendet ao jornal britânico The Daily Mail.

Quando tomado como um comprimido, o resveratrol desfaz-se em poucos minutos, muito antes de alcançar o pulmão. “O nosso desafio consistiu em encontrar uma fórmula em que a substância poderia ser solúvel em grandes quantidades”, revelou o outro autor da pesquisa, Aymeric Monteillier. Quando inalada, a concentração de resveratrol foi 22 vezes maior do que quando tomada via oral.

Atualmente os cientistas estão planejando um teste para humanos de modo a determinar quem pode fazer parte de um tratamento preventivo com o resveratrol. Como o composto já é utilizado em suplementos alimentares, já se sabe que é seguro, o que pouparia testes de segurança.