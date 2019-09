Copa Assomasul Bela Vista recebe rodada da 3ª fase da Copa Assomasul neste sábado Selecional local, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Sidrolândia estrarão em campo no fim de semana

Por: Campo Grande News 20/09/2019 às 14:58

A segunda rodada da 3ª fase da Copa Assomasul de futebol amador ocorre neste sábado (21) em Bela Vista, município localizado a 322 km de Campo Grande. Além do selecionado local, a rodada contará com participação dos representantes de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Sidrolândia. Desta rodada sairão mais duas equipes para a semifinal do torneio entre servidores públicos municipais. Já estão garantidos na próxima fase os times de Dois Irmãos do Buriti e Nova Andradina, que avançaram de fase na rodada anterior, em Nova Andradina. A terceira e última rodada está marcada para Batayporã, no dia 28. Estarão em disputa o time local, Antônio João, Nioaque, Terenos e Três Lagoas. A Copa Assomasul está na 16ª edição e distribui mais de R$ 30 mil em premiação. O ranking de campeões tem Maracaju, com 4 títulos, seguido por Sidrolândia (2), Antônio João (2), Iguatemi (1), Jardim (1), Corumbá (1), Bela Vista (1), Tacuru (1), Porto Murtinho (1) e Campo Grande (1).