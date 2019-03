Berinjela transgÃªnica reduz uso de pesticidas

Berinjela Berinjela transgênica reduz uso de pesticidas

Um novo estudo confirmou que a berinjela geneticamente modificada (OGM) resiste com sucesso a praga destruidora da broca do fruto, o que reduz a necessidade de pesticidas em um dos vegetais mais populares em Bangladesh.

Essa praga foi encontrada em apenas 10,6% de culturas transgénicas resistentes, em comparação com uma taxa de infestação de 90% na berinjela não-OGM convencional.

Esses fatos foram estipulados de acordo com a pesquisa conduzida conjuntamente pelo Instituto Internacional de Investigação sobre Políticas Alimentares (IFPRI) e pelo Ministério da Agricultura do Bangladesh.

"Deixe-me esclarecer, não encontramos nada de errado com berinjela Bt", disse o ministro da Agricultura Dr. Muhammad Abdur Razzaque, em uma oficina realizada em Daca

Ele reafirmou o compromisso do país de usar as ferramentas da biotecnologia para desenvolver culturas que possam alimentar a crescente população do país e melhorar a segurança alimentar e nutricional.

O ministro também enfatizou que o governo garantiu que as variedades geneticamente modificadas não prejudicam a saúde humana ou o meio ambiente.

"Temos desafios persistentes de aumentar a população e limitar recursos. Além disso, agora temos os desafios emergentes do aquecimento global e o desenvolvimento de variedades de culturas tolerantes ao estresse ", acrescentou o ministro.

O chefe do IFPRI, em Bangladesh, Dr. Akhter Ahmed, disse à plateia do seminário que foi composta pelo ministro da Agricultura, funcionários do governo em questão, os cientistas e os parceiros de desenvolvimento, que, "antes, a praga do FSB Costumava danificar até um terço das plantações de berinjela.

Agora, praticamente nenhuma das berinjelas Bt é danificada pela praga do FSB".