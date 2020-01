VAGAS LIMITADAS Biblioteca Estadual oferece oficina gratuita de cestaria para a terceira idade A oficina acontecerá no dia 16, 17 á 18 de janeiro de 2020, das 8 às 10h30, com o objetivo de promover a autoestima

A Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim oferece nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, no período da manhã, a Oficina de Cestaria direcionado para a terceira idade. Estão sendo oferecidas 20 vagas e as inscrições são gratuitas.

As professoras Estela Mari dos Santos Nascimento e Flávia Dias de Oliveira vão ensinar os participantes e confeccionar cestos de diferentes formatos a partir de matérias primas como folhas de jornais e revistas. Os participantes aprenderão as técnicas de confecção de rolos de folhas de jornal e revista, tecerão os rolos e aprenderão a trançar, enrolar, colar e pintar, bem como armazenar e conservar as cestas produzidas.

A oficina acontecerá no dia 16, 17 á 18 de janeiro de 2020, das 8 às 10h30, com o objetivo de promover a autoestima, autonomia, coordenação motora, empreendedorismo e incentivo econômico dos participantes da terceira idade. A cestaria, que é uma prática do artesanato, oferece à comunidade uma oportunidade de trabalhar com materiais recicláveis e biodegradáveis que podem ser reutilizados, promovendo bem-estar, lazer, ocupação satisfatória, realização pessoal e possivelmente uma fonte de renda.

Além disso, a Oficina visa aproximar a terceira idade do contexto bibliotecário bem como incentivar atividades que tragam bem-estar e que estimulem a memória e coordenação motora.

As vagas são limitadas (20). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone (67) 3316-9161, ou presencialmente, na Biblioteca Isaias Paim, que fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559.

