Inscrições Biblioteca Isaias Paim está com inscrições abertas para Carnateca

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), está com inscrições abertas para o projeto Carnateca, com programação voltada para o público infantil. O evento acontece no dia 28 de fevereiro, das 8h às 11h, com apresentação do grupo Unicórnio de Teatro, com a peça “A Sopa de Pedra”, contação de histórias sobre “Contos Carnavalescos” e atividade do “Boi de Carnaval”.

“O objetivo do Projeto é abordar a festa de Carnaval a favor da experimentação e comunicação da criança nesse espaço, oferecendo às crianças a oportunidade de conhecer e criar em meio à ludicidade. Assim, a socialização da criança se desenvolverá harmoniosamente considerando o Carnaval como festa típica e rica em sua cultura, que encontra nos movimentos da música, dança, diversidade e historicidade e das atividades lúdicas a compreensão da festa do Carnaval como cultura, sendo uma forma de explorar a criatividade, desenvolver sua linguagem oral, trabalhar seu raciocínio, ou até mesmo a coordenação motora ou física”, explica a coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto de Lima.

A Biblioteca busca abarcar além da leitura, as linguagens artísticas e corporais. “Queremos que esse projeto não seja apenas como uma data comemorativa, mas um sentido histórico e cultural para a formação de pensamento crítico, em que as crianças possam aprender se divertindo”, finaliza.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por telefone (67) 3316-9175 / 9161 ou presencial. A Biblioteca Isaias Paim fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 2º Andar Centro. O horário para inscrições é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30 e sábado, das 8h às 13h.