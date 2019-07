Seleção Brasileira feminina Bicampeã olímpica será a nova técnica da seleção Brasileira feminina

A seleção brasileira feminina de futebol já tem um novo comando. Após a demissão de Vadão, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) chegou a um acordo com Pia Sundhage, sueca de 59 anos que é bicampeã olímpica com os Estados Unidos e estava dirigindo a categoria sub-16 de seu país. A confederação irá fazer o anúncio oficial nas próximas horas, e a treinadora terá no cargo uma atuação abrangente, desde as categorias de base.

A CBF já conversava com Pia desde o início do mês, como o blog revelou na época, e tinha definido a saída da comissão técnica de Vadão. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo feminina, na França, ela foi procurada pelo presidente Rogério Caboclo e se mostrou aberta a uma proposta.

Pia e Caboclo se aproximaram este ano quando a treinadora esteve no Brasil, à convite da CBF, participando de seminário sobre a categoria. Na ocasião, chegou a responder a perguntas da imprensa a respeito da Seleção feminina e mostrou que um namoro seria possível, embora ter dito que seu vínculo com o atual emprego vai até o fim do ano.

Após a derrota na França, quando o Brasil caiu nas oitavas de final do Mundial, Pia foi procurada pelo dirigente e o assunto teve continuidade. A ideia da CBF é um contrato de longo prazo para a treinadora e a proposta de que promova uma reformulação da Seleção.

O trabalho da sueca é tido como uma referência no futebol feminino. Além do bicampeonato com as americanas, ela tem no currículo a final da Rio 2016, com a Suécia, quando eliminou sua antiga seleção (a americana), sendo derrotada pela Alemanha na decisão.

A campanha também ficou marcada por ter conseguido reverter uma derrota importante justamente para a seleção brasileira. Depois de levar 5 a 1 do Brasil na primeira fase, reverteu a situação vencendo a equipe de Vadão nos pênaltis, eliminando as donas da casa.