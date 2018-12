Biografia Biografia de Nelson Trad será lançada em Campo Grande Dinheiro com a arrecadação dos livros será doado para instituições que desenvolvem ações defendidas pelo finado deputado federal

Será lançada, no dia 7 de dezembro, a obra literária sobre a biografia do deputado federal Nelson Trad, que morreu em 2011, escrita pelo jornalista escritor Oscar Ramos Gaspar, intitulada como ‘Nelson Trad Uma Vida Pra Valer’ e será incluída nas histórias de personalidades de Mato Grosso do Sul.

"É uma obra de relevância ao nosso Estado que deverá ser incluída no acervo público da Fundação de Cultura”, explicou o secretário de Estado Cultura e Cidadania Athayde Nery.

O livro conta com 270 páginas e refaz a trajetória de Nelson Trad, na política e suas preferências pessoais, como por exemplo, o futebol.

Nelson deixou a esposa Therezinha e cinco filhos (Fátima e Maria Thereza (Tetê) e três que estão na vida pública: senador eleito Nelsinho Trad, prefeito da Capital Marquinhos Trad e deputado federal Fábio Trad).

O dinheiro com a arrecadação dos livros será doado para instituições que desenvolvem ações defendidas pelo finado deputado federal. As instituições beneficiadas serão: Los Angeles Futebol Clube; escolinha de futebol para crianças carentes, Sirpha – Lar dos Idosos e Cotolengo Sul-Mato-Grossense.

Lançamento

A cerimônia, prevista para começar às 18h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, terá produção artística com apoio da Secretaria de Estado Cultura e Cidadania e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Fundação de Turismo.