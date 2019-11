Biometria Biometria termina nesta 6ª em duas cidades e 1,7 mil eleitores ainda não compareceram Em Novo Horizonte do Sul e Caracol adesão ao cadastramento obrigatório foi superior a 75%

Termina na sexta-feira (29) o prazo do cadastramento biométrico obrigatório nos municípios de Novo Horizonte do Sul e Caracol. Com 7 mil eleitores, eles ainda têm somados 1,7 mil que não compareceram ao processo de revisão do eleitorado e podem ter o título cancelado.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), dos 3.779 eleitores de Novo Horizonte do Sul, 76,53% regularizaram a situação eleitoral. Em Caracol a adesão foi similar, com 75,05% dos 3.285 eleitores já em situação regular.

Já o 1,7 mil restantes, se não comparecerem até o término do prazo, terão os títulos cancelados. Com a penalidade, ficam impedidos de tirar passaporte e passam a ter uma série de restrições, como a de tomar posse em cargo público e até renovar matrícula em estabelecimento de ensino.

Aqueles que pretendem regularizar a situação a tempo devem levar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor. Em Novo Horizonte, o posto de atendimento está localizado no prédio da antiga universidade Anhanguera, na Rua Fernandes Brambila, 620, Centro. Em Caracol, o cadastramento está sendo feito na Câmara Municipal, situada na Rua Libino Ferreira Leite, n.º 251, Centro.