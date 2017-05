Biotério Biotério da UCDB realiza treinamento do Batalhão de Choque da PM

Biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebeu na tarde de segunda-feira (22), cerca de 40 policiais do Batalhão de Choque de Campo Grande para um treinamento de manejo de serpentes. O objetivo do curso é que os policiais saibam fazer adequadamente a captura desses animais e a prevenção de acidentes ofídicos.

Treinamento foi dividido em duas partes, teoria e prática, ambos ministrados pela gestora do Biotério, a médica veterinária e bióloga Paula Helena Santa Rita. Na primeira parte do curso foram esclarecidas as diferenças de espécies, dentições e formas de identificar se o animal é venenoso, dentre outras importantes características desses répteis. Já na segunda etapa foi ensinado o manejo correto desses animais.

Na parte da manhã, o mesmo treinamento foi ministrado na sede da Policia Militar Ambiental, com o mesmo objetivo. Para mais informações ligue (67) 3312-3688.