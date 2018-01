Bitcoin pode perder 90% de seu valor em breve, alerta analista Para veterano de Wall Street Peter Boockvar, esse mercado é uma grande bolha clássica que está à beira de colapsar

Oanalista veterano de Wall Street e diretor de investimentos da empresa financeira Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar, prevê colapso épico do mercado de criptomoedas. Para ele, esse mercado é uma grande bolha clássica que está à beira de colapsar."Quando é observado um aumento tão parabólico, normalmente, o fim está no início da parábola", disse ele à CNBC, acrescentando que o bitcoin corre risco de perder 90% do seu valor em relação ao nível atual.

"Eu não ficaria surpreso se no ano que vem ele caísse de 1.000 a 3.000 mil dólares [entre R$ 3.200 e R$ 9.700]", declarou ele. Hoje (24), o preço do bitcoin corresponde a 11.000 dólares (R$ 36.710).O colapso chegará simultaneamente com o aumento das taxas de juro na economia mundial. Boockvar acusou os bancos centrais, incluindo a Reserva Federal (banco central dos EUA) pela mania de moedas digitais devido às suas políticas monetárias expansivas que foram aplicadas para reduzir as graves consequências da crise financeira global.

Quando o mercado das criptomoedas rachar, a atitude dos investidores em relação aos ativos com alto nível de risco mudará, ressaltou.O mercado de ações poderia vir a sentir danos colaterais psicológicos, não em algo que seria fundamentalmente errado com a economia, concluiu o economista.

Embora em 2017 o preço do bitcoin tenha aumentado mais de 20 vezes, no mercado de criptomoedas se observa uma grande volatilidade. Por exemplo, em 17 de janeiro, o seu valor caiu mais de 25% em apenas 24 horas. Com informações do Sputnik Brasil.