Black Friday Fronteira 2018: 130 lojas com até 50% de desconto

Começa amanhã a maior promoção de descontos da região. De 6 a 9 deste mês, acontece a sétima edição do Black Friday Fronteira, que promete levar mais de 120 mil pessoas até as duas cidades para comprarem na promoção que já é tradição no mês de setembro. O evento que ocorre sempre no final de semana do feriado de 7 de setembro já é o maior de todos os anos.

Com mais de 130 estabelecimentos cadastrados na campanha, os turistas e moradores das duas cidades terão ofertas dos mais variados tipos de produtos para escolherem. “Este ano, a fronteira juntou forças e superou nossas expectativas. As maiores lojas da cidade uniram-se com as menores e irão fazer a alegria do consumidor. Vais ser um evento como as pessoas nunca viram igual”, afirma Carlos Joaquim Motta, coordenador de atendimento da HS Comunicação, empresa responsável pela realização do Black Friday Fronteira desde 2016.

“Os comerciantes sabem quem a união neste momento é importante. Procuramos atender os consumidores dos mais diferentes perfis. Esperamos movimentar mais de US$ 50 milhões durante os 4 dias de evento”, destaca Amauri Osório, presidente da Sindivarejo de Ponta Porã.

Este ano grandes empresas já estão confirmadas na lista de estabelecimentos participantes. No lado paraguaio Shopping China, Planet Outlet, Studio Center e Victor Center são algumas das lojas que fazem parte da lista. Já no lado brasileiro, grandes redes entraram na campanha como Casas Bahia, Magazine Luiza, Grupo Gênesis e Móveis Gazin.

O projeto idealizado pelas associações comerciais das duas cidades tem o propósito de unificar a fronteira para estimular o turismo de compras na região. Uma iniciativa que deu certo e vem sendo aprimorada a cada ano. Em 2018, o a campanha ganhou, inclusive, o Festival Fronteira Jeroky, um evento para valorizar a cultura local e apresentá-la aos turistas. Serão feitas apresentações de dança e música em diversos pontos da cidade de Pedro Juan Caballero.

“Mais do que aproveitar os descontos, o turista também poderá vivenciar mais da nossa cultura local. Será uma experiência diferente para acolher melhor essas pessoas que vêm de longe”, explica Alejandro Benitez Araña, Presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Pedro Juan Caballero.

É possível conferir a lista completa de lojas participantes pelo site da campanha: www.blackfridayfrontera.com.py.

Para mais informações é possível ainda entrar em contato com a HS Comunicação pelo e-mail contato@hscomunicacao.com.br ou pelo telefone (67) 3029 2030.