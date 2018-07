Black Friday Black Friday Fronteira movimenta economia com descontos de até 50% O evento acontece uma vez por ano e atrai brasileiros para fronteira

A Black Friday Fronteira realizada em Pedro Juan Caballero, será lançada na próxima terça-feira (31), na Fecomércio –MS. A promoção conta com a participação de centenas de lojas, do Paraguai, e cidade de Ponta Porã.

No lançamento da campanha estarão o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo, e representantes das entidades organizadoras, sendo eles, presidente do Sindivarejo de Ponta Porã, Amauri Ozorio, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, Eduardo Gauna, e o vice-presidente da Câmara de indústria, Comércio, Turismo e Serviço de Pedro Juan Caballero (CICTS), Victor Hugo Barreto.

A Fecomércio-MS é apoiadora da Black Friday Fronteira e será momento de somar apoio do governo estadual, por isso a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja junto com o governador eleito do Departamento de Amambaí no Paraguai, Ronald Enrique Acevedo Quevedo.

Edição 2017

Realizada entre 07 e 10 de setembro, no ano passado a Black Friday Fronteira registrou gasto médio de R$1.756,94 com público de turistas estimado em 100 mil pessoas, de acordo com pesquisa do IPF/MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio/MS) e Empresa de Consultoria Júnior FIP – MAGSUL. Coube Empresa de Consultoria e as Faculdades Magsul.

A feira Black Friday Fronteira atrai milhares de brasileiros para aproveitar as ofertas, cujos descontos podem chegar a 50%. O evento é realizado uma vez por ano, sendo o principal evento comercial e responsável por melhorar índices positivos no turismo e compras na região.