Bloco ''Mana ce tÃ¡ louca?'' terÃ¡ lanÃ§amento oficial nesse sÃ¡bado

CARNAVAL Bloco ''Mana ce tá louca?'' terá lançamento oficial nesse sábado República de Acolhimento e Espaço Cultural LGBTQI+ MS mostra a diversidade em lanamento de bloco

Foto: Reprodução

A Casa Satine, iniciativa de acolhimento de pessoas LGBTQI+, lançará nesse próximo sábado, 18 de janeiro, a partir das 15h, na Av. Calógeras esquina com Antônio Maria Coelho o bloco de carnaval “Mana ce ta louca?”, que tem o intuito de levar a diversidade para o carnaval de Campo Grande.

A festa será animada pelos Djs Andressa, Pablo Pacheco, Andreza Oliveira, Thiago Batistote, Bixxa Preta e performances de artistas Aurora Blac Copacabana, rainha do bloco e Rafa Spears,madrinha.

Para o diretor da Casa Satine Leonardo Bastos “A expectativa, com o lançamento do bloco, é demonstrar que existe espaço para blocos de carnaval que tem como objetivo garantir a diversidade, a segurança e o espaço acolhedor pros foliões LGBTQI+ não só de Campo Grande mas do estado inteiro”.

Os ingressos custam R$ 5,00 e toda renda será revertida para as ações da Casa Satine.

CASA SATINE

A República de Acolhimento e Espaço Cultural LGBTQI+ MS – CASA SATINE – é uma iniciativa do Instituto de Cidadania e Juventude de Mato Grosso do Sul – ICJMS, que tem por finalidade oferecer acolhimento institucional a população LGBTQI+ com direitos violados e vínculo sociofamiliar rompido, promovendo o desenvolvimento social, cultural e educacional da comunidade LGBTqi+ de maneira interna (acolhidos) e externa (população LGBTQI+ em geral), que tem desenvolvido ações focadas nesses objetivos.

SERVIÇO

Lançamento do bloco “Mana ce tá Louca?”

18 de janeiro - sábado - 15h

Butekko - Av. Calógeras esquina com Antonio Maria Coelho

Ingressos: R$ 5,00