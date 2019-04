BMW BMW Z4 chega ao Brasil em versão única por R$ 309.950

A BMW iniciou a pré-venda da nova geração do Z4 no Brasil. Com entrega das primeiras unidades prevista para acontecer entre maio e junho deste ano, o conversível sai por R$ 309.950.

Apenas a configuração sDrive30i M Sport, importada da Áustria, está disponível para o mercado brasileiro. Ela é equipada com motor 2.0 turbo de quatro cilindros com 258 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque.

De acordo com a marca, em conjunto com a tração traseira e o câmbio automático de 8 marchas, o Z4 vai de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h.

Entre os equipamentos, há pneus run flat (com estepe de emergência), central multimídia com tela de 10,25 polegadas sensível ao toque e integração com Apple CarPlay, sistema de som Harman Kardon, quadro de instrumentos digital, assistente de estacionamento semi-autônomo e piloto automático adaptativo entre 30 e 160 km/h.