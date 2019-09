Dólar Bolsa fecha em queda de 0,8% e dólar termina semana cotado a R$ 4,09 No acumulado dos últimos cinco dias, Ibovespa teve alta foi de 0,55%, mas o principal índice da B3 caiu 0,83%

O pregão terminou com cenário de Sexta-feira 13. O Ibovespa perdeu quase 450 pontos em 30 minutos e praticamente apagou os ganhos da semana. No acumulado dos últimos cinco dias, a alta foi de 0,55%, mas o principal índice da B3 caiu 0,83% a 103.501 pontos com volume financeiro negociado de R$ 14,623 bilhões.

O dólar comercial subiu 0,84%, cotado a R$ 4,092 na compra e R$ 4,093 na venda, fechando a semana com leve alta de 0,19%.

O mercado financeiro segue acompanhando a guerra comercial e de certa forma confuso. O presidente americano Donald Trump sinalizou um acordo provisório com a China, mas funcionários da Casa Branca haviam indicado que não haveria.

No Brasil, a Petrobras foi liberada pela Comissão de Valores Mobiliários a retomar uma oferta pública de debêntures, que havia sido suspensa no fim de agosto. O primeiro pedido previa montante inicial de R$ 3 bilhões.