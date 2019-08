EDUCAÇÃO Bolsas para ensino médio: SOMOS Futuro abre inscrição para estudantes de baixa renda Seleção será feita em mais de 100 cidades, com base no potencial acadêmico dos inscritos

Foto: Reprodução

O SOMOS Futuro, programa de bolsas de estudos integrais do Instituto SOMOS, abre inscrições nesta segunda-feira (5) para estudantes de baixa renda, que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental. Os alunos serão selecionados com base no seu potencial acadêmico, por meio de testes e entrevistas presenciais. Serão mais de 370 bolsas de estudos integrais para o ensino médio a partir de 2020.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário estar cursando o 9º ano do ensinofundamental em escolas públicas ou ser bolsista integral no 9º ano em escolas particulares no Brasil, além de ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos. São aceitos estudantes que residam nas regiões das escolas participantes (lista completa no site).

Quem se interessar, pode acessar https://www.institutosomos.org/, preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. O processo de seleção compreende três etapas eliminatórias:

Prova e entrevista realizadas presencialmente na escola escolhida pelo aluno;

Entrevistas online com voluntários e psicopedagogos;

Visita e entrevista presencial com alunos e responsável(is) na escola selecionada.

Os candidatos aprovados em todas as etapas iniciarão o ano acadêmico de 2020 em uma das escolas parceiras do programa, com isenção de 100% da matrícula, mensalidades, materiais didáticos, paradidáticos e mentoria. A vigência da bolsa abrange os três anos do ensino médio.

“O ensino médio é uma etapa determinante na jornada acadêmica e decisiva para o futuro do estudante. Ao oferecer oportunidade de uma educação de excelência nesse período, o SOMOS Futuro ajuda a desenvolver o potencial daquele aluno que enfrenta obstáculos devido à sua condição socioeconômica, apoiando-o para explorar plenamente a sua capacidade e transformar a sua trajetória de vida”, afirmou Mário Ghio, presidente da SOMOS Educação e do Instituto SOMOS.

Bolsas de estudos SOMOS Futuro

Inscrições gratuitas pelo site: https://www.institutosomos.org/nossos-projetos/somos-futuro/

Período de inscrição: a partir de 5 de agosto de 2019

Público-alvo: alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública e bolsistas integrais do 9º ano em escolas particulares do Brasil

Sobre o Instituto SOMOS

Criado em 2017, o Instituto SOMOS é uma organização sem fins lucrativos que coordena, monitora e consolida as ações de impacto social da SOMOS Educação, principal grupo de educação básica do Brasil. A missão do Instituto é incentivar e articular iniciativas de educação que buscam trabalhar competências para os próximos 100 anos, de forma colaborativa e integradora da diversidade socioeconômica. Desenvolve projetos educacionais direcionados para jovens em situação de vulnerabilidade social, buscando atingir todas as regiões do Brasil, atuando em parceria com governo e sociedade civil.

Para mais informações sobre o Instituto SOMOS, acesse:https://www.institutosomos.org

Sobre a SOMOS Educação

A SOMOS Educação é o principal grupo de educação básica do Brasil, com uma oferta completa de soluções educacionais. Nossas editoras, sistemas de ensino, escolas e soluções complementares impactam o dia a dia e transformam a vida de milhares de educadores e de milhões de alunos por todo o país. As marcas que compõem a SOMOS são referência em qualidade, formando cidadãos preparados para o futuro e reforçando a capacidade do grupo de transformar a sociedade. Desde 2018, a SOMOS é parte da Kroton, uma das principais organizações educacionais do mundo.

Para mais informações sobre a SOMOS Educação, acesse:www.somoseducacao.com.br.

Sobre a Kroton

A Kroton é uma companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo, proporcionando ensino de qualidade durante todos os momentos da vida dos alunos, da educação básica ao ensino superior. Com atuação inovadora, a Kroton é líder no desenvolvimento e aplicação de soluções educacionais. Em seus mais de 50 anos de tradição, já contribuiu para transformar a vida de milhões de pessoas, e trabalha para continuar concretizando sonhos em todos os cantos do país.