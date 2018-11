Bolsonaro Bolsonaro chega à Escola de Educação Física do Exército

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, acaba de chegar à Escola de Educação Física do Exército no bairro da Urca, onde participa do 10º Encontro do Calçao Preto 2018. O evento reúne antigos e atuais comandantes, instrutores, professores e monitores no Berço do Ensino Metódico e Racional da Educação Física no Brasil, como é chamada a escola. Eles participarão de um almoço de confraternização.

Segundo informações da assessoria de comunicação social da escola, Bolsonaro foi o primeiro colocado da turma de 1982 e participa sempre do evento, realizado anualmente.

Além do presidente, estão presentes o chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exércuto, general Mauro Cesar Lourena, o interventor federal e comandante militar do Leste, general Braga Netto, entre outras autoridades.

O encontro tem por objetivo promover a integração da ativa e da reserva e, principalmente, reforçar os valores e as tradições da escola e de seus alunos.