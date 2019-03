Bolsonaro Bolsonaro chega a São Paulo, onde assiste a apresentação sobre grafeno Presidente também deve fazer exames de saúde na capital paulista

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou ao Comando Militar do Sudeste, na região do Parque Ibirapuera, na capital paulista, por volta das 14h20 de hoje (27). A previsão é de que, no Comando Militar, o presidente receba informações sobre o Centro Mackenzie de Pesquisas Avançadas em Grafeno e Nanomateriais (Mackgraphe), que desenvolve estudos sobre o grafeno na Faculdade Mackenzie. Duas vans da faculdade estão estacionadas dentro do Comando Militar.

Logo ao desembarcar no aeroporto de Congonhas, Bolsonaro foi recebido pelo governador João Doria, que o acompanha na visita ao Comando Militar. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também participa do encontro.

Depois de visitar o Comando Militar, o presidente da República deverá passar no Hospital Albert Einstein para fazer exames de saúde.

Em janeiro, o presidente passou por uma cirurgia de reconstrução do aparelho intestinal e retirada de bolsa de colostomia, usada por ele desde setembro do ano passado, quando foi esfaqueado no abdômen, durante um ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora. Ele teve alta em 17 de fevereiro, após 17 dias internado no Hospital Albert Einstein.