Bolsonaro Bolsonaro comenta reportagem que liga Lula à morte de Celso Daniel

O presidente Jair Bolsonaro comentou, pelo Twitter, uma reportagem da revista Veja que relaciona o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel, em 2002. A matéria, publicada pela revista na manhã desta sexta-feira (25) traz o conteúdo de um depoimento ao Ministério Público de São Paulo feito pelo empresário e operador do mensalão Marcos Valério Fernandes de Souza. De acordo com o depoimento, Valério teria ouvido de um empresário de Santo André que o ex-presidente foi o mandante do assassinato. As informações são do Yahoo Notícias.

Na postagem, o presidente diz não estar surpreso com a conexão feita pelo empresário. “Marcos Valério alega que o corrupto presidiário Lula é um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel! Surpreso? Não!”, tuitou Bolsonaro, durante sua passagem pela China.

Segundo a reportagem publicada pela revista Veja, Valério declarou que o ex-presidente e outros petistas do alto escalão, entre eles o ex-ministro José Dirceu, foram vítimas de chantagem por Ronan Maria Pinto, empresário de Santo André. Ronan, de acordo com Marcos Valério, ameaçava implicá-los na morte de Celso Daniel. Diante da ameaça, o ex-secretário-geral da Presidência Gilberto Carvalho – também um dos alvos da chantagem – teria procurado Valério e pedido ajuda para “resolver” o problema.