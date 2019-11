Bolsonaro Bolsonaro decide sair do PSL e fundar novo partido Presidente vai se reunir com deputados na terça para fazer anúncio

O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu deixar o PSL e fundar um novo partido. De acordo com o site Congresso em Foco, o chefe do Executivo irá comunicar suas intenções à bancada do partido no Congresso Nacional em reunião na terça-feira (12).

Todos os deputados membros do PSL foram convidados, exceto aqueles que Bolsonaro acredita que o atacou. Entre eles, estão o presidente do partido, Luciano Bivar (PE); a ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (SP), e o ex-líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO).

Filiado à legenda desde março de 2018 a fim de concorrer à eleição presidencial, Bolsonaro vive uma crise com o PSL. Envolvido no escândalo das candidaturas laranjas, o grupo do presidente se desentendeu com o grupo de Bivar, o que aumentou a crise.

No dia 8 de outubro, ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse a um apoiador para esquecer o partido ao ser questionado sobre o PSL. O grupo político do presidente cogitou migrar para uma legenda atual, como o Patriota e o Republicanos. Acabou vencendo a ideia de criar um novo partido.

Em 28 de outubro, o presidente falou pela primeira vez sobre o assunto. Durante viagem à Arábia Saudita, Bolsonaro disse que sua nova legenda se chamaria Partido da Defesa Nacional.