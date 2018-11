"Marechal da Saúde" Bolsonaro diz que Mandetta será "Marechal da Saúde" no ministério Presidente eleito alegou que melhoria na saúde é prioridade

Durante o evento que confirmou o nome do deputado federal, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), ao cargo de ministro da Saúde, nesta terça-feira (20) em Brasília (DF), o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro (PSL), destacou que o representante sul-mato-grossense terá a missão de mostrar a população que é possível melhorar a saúde pública.

"Todos nós sabemos que este é o maior clamor da população, junto com a questão do emprego e segurança. Eu confio no 'marechal' Mandetta que terá a missão de dar uma satisfação a todos e mostrar que a saúde tem jeito, com pessoas de bem", destaca o presidente eleito.

Bolsonaro reforçou no discurso, a gratidão pelo atendimento médico recebido na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), quando foi esfaqueado em uma caminhada na região central da cidade, no dia 6 de setembro. "Eu nasci de novo depois que fui socorrido", lembra.

O deputado federal, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que missão dada é missão cumprida.

"Bolsonaro me atribuiu gentilmente o cargo de marechal, mas, estamos aqui como soldados para avaliar qual o melhor caminho e enfrentar essa batalha. Agradeço ao presidente pela confiança e a todos, desde a Santa Casa de Campo Grande até a de Juiz de Fora. Precisarei do apoio de vocês para tocar o ministério", ressaltou.