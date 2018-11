Bolsonaro Bolsonaro diz que vai procurar Temer mais vezes durante transição de governo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro realizou um pronunciamento nesta quarta-feira (7) no Palácio do Planalto, ao lado do atual presidente Michel Temer em Brasília.

Durante sua fala, Bolsonaro disse que vários assuntos foram abordados entre os dois, mas entre os principais, estava a governabilidade e a transição de governo. Segundo ele, Temer está disposto a colaborar “com o que for possível”.

“Manifestei a ele [Temer] que o procurarei mais vezes até o fim do ano para que juntos possamos fazer uma transição de modo que os projetos de interesse do Brasil continuem fluindo dentro da normalidade”, declarou o presidente eleito.

Bolsonaro ressaltou a cortesia e a gentileza em que Temer o recebeu na Capital Federal e lembrou que irá procura-lo por mais vezes no próximo ano, quando inicia de fato o seu governo.

“Gostaríamos de pedir que ele nos atenda porque tem muita coisa que continuará. O Brasil não pode se furtar do conhecimento daqueles que passaram pela Presidência. Isso será útil a todos nós”, concluiu o presidente eleito.

Por sua vez, Michel Temer informou que convidou Jair Bolsonaro para realizar viagens internacionais até o fim deste ano e aproveitar para estreitar a relação sobre o governo que passará a ser comandado pelo presidente eleito, a partir do dia 1° de janeiro.

“Convidei o presidente para fazer viagens comigo ao exterior. Tem viagens programadas e mencionei o G20 no fim do mês, mas não sei se ele poderá ir”.

Temer ainda disse ter pedido ao presidente eleito que informe os projetos de interesse do futuro governo no Congresso Nacional.