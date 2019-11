'Reze nossa cartilha' Bolsonaro diz querer que novo partido 'reze nossa cartilha'

Em discurso proferido no começo da tarde desta quinta-feira, 21, durante a primeira convenção nacional da Aliança pelo Brasil, partido que pretende fundar, o presidente Jair Bolsonaro disse querer uma nova legenda "que reze nossa cartilha". "Assim atingiremos de verdade os nossos objetivos", explicou.



A fala de Bolsonaro foi feita a uma plateia inflamada, com seus apoiadores participando, aos gritos, em apoio ao presidente. Não faltaram também críticas da plateia a parlamentares vistos pelos bolsonaristas como "traidores", como o deputado federal por São Paulo Alexandre Frota, agora no PSDB. Aos apoiadores, o presidente Bolsonaro disse que críticas ao governo são bem-vindas, mas pediu comedimento. "Vamos fazer críticas, mas moderadas", disse.