Fronteira Bolsonaro e Forças Armadas avaliam situação na fronteira com Venezuela

A situação na fronteira do Brasil com a Venezuela foi assunto de reunião hoje (25), no Palácio do Planalto, entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os quatro comandantes das Forças Armadas.

O encontro ocorreu após um fim de semana de tensão e conflitos em Pacaraima, Roraima, na fronteira? do Brasil? com a Venezuela, e a tentativa frustrada de envio de ajuda humanitária do governo federal ao país vizinho, que enfrenta crise de abastecimento.

?Ao deixar o Palácio do Planalto?, o? chefe de Logística e Mobilização do Exército, general Laerte de Souza Santos, ?disse que a ajuda humanitária do Brasil pro?ssegue na fronteira, por meio da Operação Acolhida?. Além de Azevedo, estiveram na reunião os comandantes da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior; do Exército, general Edson Leal Pujol; da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez; e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, interino, almirante Cláudio Portugal de Viveiros.

Enquanto isso, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estão em Bogotá, na Colômbia. Eles participam de encontro do Grupo de Lima, formado por países das Américas para tratar do acirramento da crise na Venezuela.