Bolsonaro Bolsonaro elogia senador de MS por modernização do ensino médio no país Pedro Chaves (PRB) conversou com o presidente eleito durante evento no Congresso

Por: Thiago de Souza com assessoria Pedro Chaves 06/11/2018 às 16:09

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) se encontrou com o senador Pedro Chaves (PRB), durante evento no Congresso Nacional, em Brasília, nesta terça-feira (6). Na ocasião, o futuro chefe da nação elogiou o trabalho do parlamentar na condução da reforma do Ensino Médio Nacional. Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília como presidente eleito e comentou que o encontro tratou de novos projetos para o Brasil. O senador afirma que outra reunião deve acontecer nos próximos dias na Capital Federal. A proximidade entre o senador e o futuro presidente é antiga. Ambos são capitães da reversa do Exército Brasileiro, inclusive Bolsonaro serviu em Nioaque. Os dois também atuaram juntos no Congresso Nacional, na época pelo PSC.